La principessa Anna si ritira dagli incarichi pubblici dopo l’incidente

(Di martedì 23 luglio 2024) Lanon sta affrontando un periodo semplice. La sorella di re Carlo sta vivendo un graduale ritorno ai doveri realiil suo ricovero in ospedale il mese scorso per un “incidente” legato ai cavalli. Qualche settimana fa era tornata a mostrarsi in pubblico per un evento che le stava particolarmente a cuore. Ma in seguito ha annullato alcune uscite previste in Scozia e nel Norfolk. Come riportato dai media britannici, laha rinunciato ad alcuni appuntamenti in agenda. Sembra che la sorella di re Carlo non si sia del tutto ripresa dalda cavallo. Lo staff ha annunciato che lei e il suo team medico sono impegnati a gestire gli eventi futuri nel modo migliore. La, dunque, ha rinunciato al proprio viaggio in Scozia, dove avrebbe dovuto visitare il NLV Pharos, un faro di servizio nella regione.