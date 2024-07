Jabil Graziano | Inaccettabile che l’azienda lasci il Casertano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non è accettabile che, nonostante la sua presenza globale, laabbia deciso di smantellare lo stabilimento di Marcianise, mettendo a rischio il sostentamento di oltre 400 famiglie”. Così il deputatodel PD Stefano, che interviene sulla vertenza che coinvolge la multinazionale Usa, che ha deciso di cessare la sua attività a Marcianise entro marzo 2025, nonostante, fa notaresia “leader nella produzione di sistemi elettronici e gestisce circa 100 stabilimenti a livello globale con l’impiego dicirca 250.000 persone”. Proprio in queste ore è in corso a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, una riunione tra rappresentanti del Dicastero, dellae sindacati, e i lavoratori, ricorda, “stanno protestando davanti al Ministero del Lavoro”.