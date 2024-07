Il primo giorno del Bologna a Valles | i giocatori si immergono nel ruscello gelato insieme a un tifoso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)(Bolzano), 23 luglio 2024 - Erano appena le 8 di questa mattina quando Vincenzo Italiano ha aperto il cantiere Champions a. ALLENAMENTODEL 23-07 Non c'è tempo da perdere per il nuovo allenatore del, apparso subito molto carico ed esigente in campo. La squadra ha iniziato il lavoro in palestra, per poi passare sul campo principale sotto gli occhi di circa cinquecento tifosi. Dopo una prima mezz'ora con il pallone, i rossoblù hanno svolto tanto lavoro atletico, finendo la seduta visibilmente provati. Mentre la maggior parte della squadra tornava in palestra per un po' di scarico, De Silvestri, Orsolini, Fabbian e Corazza si sono cimentati in una seduta di crioterapia direttamente dentro ilche scorre affianco al centro sportivo.