Caso Golinucci anche il padre di Davide Ferrerio firma la petizione contro l’archiviazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Bologna, 23 luglio 2024 – Unaper dire no aldelCristina, la 21enne scomparsa da Cesena nel 1992 e mai più ritrovata. L’idea, lanciata su Change.org dall’avvocata Barbara Iannuccelli dell’Associazione Penelope ha già raccolto 24mile consensi e tra le firme raccolte c’èil nome di Massimiliano, papà di, il 21enne bolognese ridotto in fin di vita l’11 agosto 2022 a Crotone. Il ragazzo, dal giorno dell'aggressione, é in coma irreversibile. "Ho letto della vicenda e sono rimasto impressionato - ha detto l’uomo -, quindi ho pensato di dare un piccolo contributo alla causa della signora Marisa degli Angeli, madre di Cristina, per risvegliare la coscienze dormienti. È giusto riaprire ile aiutare una madre che cerca da 32 anni il corpo di sua figlia. Sta subendo una ingiustizia”.