Arrestato in Spagna pericoloso narcotrafficante vicino alla Camorra Romana

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 luglio 2024 – Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, a conclusione di un costante coordinamento e scambio informativo tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, la Divisione SI.Re.N.E. del Dipartimento Centrale Polizia Criminale del Ministero dell’Interno e la Policìa Nacional spagnola, veniva tratto in arresto un notoitaliano sottrattosi ad un ordine di carcerazione per residuo pena di 2 anni di reclusione, emesso dProcura Generale della Corte di Appello di Roma nel novembre 2019, per traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso dell’analisi e della ricostruzione di chat di comunicazione criptata, gli investigatori del G.I.C.O.