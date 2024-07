Simona Ventura pronta a far rinascere L’Isola dei Famosi ecco cosa ha dichiarato

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 22 luglio 2024), icona della televisione italiana, è da molti considerata la regina indiscussa dedei. Nonostante siano trascorsi quasi quindici anni dalla sua ultima edizione del reality show, il suo legame con il format rimane indelebile nell’immaginario collettivo. Recentemente, durante un’intervista,ha espresso alcune idee che potrebbero rivitalizzare il programma, suscitando grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori. Esploriamo insieme le sue dichiarazioni e le sue prospettive future, compreso il ritorno a “Citofonare Rai2”.ha detto sudei? Quando le è stato chiesto se ritenesse che il format dedeifosse ormai usurato,ha risposto con decisione: «Assolutamente no. Non mi permetto perché è in un’altra azienda e quindi sapranno loro come fare.