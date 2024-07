Pallanuoto calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tra i convocati dell’Italia per il torneo olimpico dimaschile, previsto da domenica 28 luglio a domenica 11 agosto, ci saranno 5 esordienti, ovvero Tommaso Gianazza, Francesco Condemi, Lorenzo Bruni, Matteo Iocchi Gratta ed Edoardo Di Somma. Tornano ai Giochi per la seconda volta con l’Italia Vincenzo Renzuto Iodice, Gianmarco Nicosia, Andrea Fondelli e Gonzalo Echenique, il quale fu protagonista inoltre a Rio 2016 tra le fila della Spagna, infine terza partecipazione per Francesco Di Fulvio, Marco Del Lungo, Alessandro Velotto e Nicholas Presciutti. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.