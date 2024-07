Mbda svela a Farnborough il nuovo missile Manpads Vshorad

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024)ha portato in mostra "per la prima volta in assoluto", alInternational Airshow, il' (sistema trasportabile a spalla per la difesa aerea a cortissimo raggio) in fase di sviluppo per l'Esercito Italiano e pronto alla commercializzazione per i clienti export. "La difesa aerea a corto e cortissimo raggio è un tema sempre più importante per garantire la sicurezza di persone e territori - commenta Giovanni Soccodato, executive group director sales and business developmente managing director diItalia - Il nostroManpad v, esposto per la prima volta in un salone internazionale qui alAirshow 2024, rappresenta il sistema cheItalia sta sviluppando in risposta a questo chiaro requisito da parte dell'Esercito Italiano".