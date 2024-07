Lukaku voglia di Conte E di Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Romeluattratto daldi Antonio: di seguito alcune righe tratte dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. In attesa di novità importanti sul fronte Osimhen-Psg e di uno “sconto” del Chelsea per Romalu, dai social arriva un altro indizio che avvicina Big Rom al“. Gli indizi Dopo i like alla presentazione di Antonioa Castelvolturno e al passaggio in azzurro dell’ex compagno Leonardo Spinazzola, l’ex attaccante della Roma ha fatto sparire dai suoi profili tutte le foto che lo ritraggono con la maglia di ex squadre“. Per ilpotrebbe significare una chiusura imminente della trattativa? Una mossa che non è passata affatto inosservata e che potrebbe preparare il terreno a una possibile chiusura imminente della trattativa per il suo trasferimento all’ombra del Vesuvio.