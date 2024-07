Koulibaly | Conte porterà il Napoli al limite mentale e fisico per capire su chi contare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Corriere dello Sport ha intervistato Kalidou, ex difensore die Chelsea, oggi all’Al Hilal.parla da tifoso del: «Io sono napoletano e lo sarò all’infinito. Venerdì ho visto la presentazione della squadra con il pc, ho la sensazione di essere uno di loro».: «mi voleva al Chelsea ma avevo deciso di restare a» L’anno scorso dal Chelsea all’Arabia. S’è mai pentito? «Mai. Sono molto felice dal punto di vista personale e soprattutto sportivo. Mi dicono spesso che potrei giocare in Europa e che il campionato arabo è troppo facile, ma nulla lo è stato. Basta scorrere l’elenco dei campioni che giocano in Saudi: Mané, Brozovic, Firmino, Benzema, Mahrez, Milinkovic, Neymar e tantissimi altri». «Tre giorni fa ho sentito– continua – e abbiamo scherzato un po’ sul fatto di non aver mai lavorato insieme.