Il nuovo Napoli | parla anche Scarlato

(Di lunedì 22 luglio 2024) Gennaro, ex giocatore dele primo capitano dell’era De Laurentiis, hato a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘ForzaSempre’. “Cosa mi ha colpito maggiormente degli 11 giorni di ritiro a Dimaro? Il clima disteso, la determinazione trasferita da Conte ai calciatori e la risposta che hanno dato questi ultimi alle richieste dell’allenatore”. Sembra che nel“Gli allenamenti erano pesanti ma non ho mai sentito un mugugno, una lamentela, nessuno che sbuffasse per la stzza. Grande voglia da parte di tutti, è stato bello da vedere. Zielinski via, manca qualcosa a centrocampo? Non credo un calciatore alla Zielinski, aldi Conte servirebbe maggiormente un vice Lobotka per l’idea di centrocampo a due che sta mettendo in piedi.