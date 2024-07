Con l’auto contro il muro coppia muore sul colpo Gravi i figli di 11 e 7 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) La tranquilla cittadina di Escalaplano, in Sardegna, è stata scossa da una tragedia stradale avvenuta nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 luglio 2024. Un violento incidente ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di altre due. Secondo le prime ricostruzioni,sulla quale viaggiavano le quattro vittime è andata a schiantarsiildi una casa, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. >> Vola con scooter, Giova 21. All’arrivo dei soccorsi la scoperta: indaga la polizia Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Escalaplano, i vigili del fuoco di Cagliari e le ambulanze del 118, ma purtroppo per due dei passeggeri non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono un uomo di 57e una donna di 40. Si tratta di Silvio Ispisa e la compagna di origine colombiana Anna Isabella Fratellanza.