Batman | Glen Powell alimenta le voci sul casting seguendo James Gunn e Andy Muschietti su Instagram

(Di lunedì 22 luglio 2024)sarà il prossimodel DC Universe? La sua mossa di seguire sue il registaalimenterebbe le ipotesi anche se niente è ancora certo. Dopo le performance in Top Gun: Maverick, Hit Man, Tutti tranne te e Twisters,è l'attore del momento. Apprezzato dalle donne, stimato dai registi e rispettato da colleghi, secondo molti il versatile interprete potrebbe essere la scelta perfetta come nuovodel DC Universe. Adre lesarebbe stata la mossa fatta dae immediatamente notata dai suoi follower. L'attore avrebbe recentemente iniziato a seguire suil co-CEO dei DC Studiose il regista di The Brave and The Bold. Mossa che anticipa una collaborazione imminente per il trio, come suggerisce