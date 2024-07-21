Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 12:30 (Di domenica 21 luglio 2024) Viabilità 21 LUGLIO 2024 ORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A POMEZIA, TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’INCROCIO CON LA PONTINA. ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEI RUTULI, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’INCROCIO DELLA VIA PONTINA. RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CASTEL PORZIANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. A BRACCIANO, ULTIMO GIORNO DI “ARTI E MESTIERI”, UNA SERIE DI EVENTI DEDICATI ALLA CELEBRAZIONE DELLE TRADIZIONI ARTIGIANALI E CULTURALI DEL MEDIOEVO. LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ NEL CENTRO STORICO DI BRACCIANO. PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 11:30 - IL TERMINE E’ PREVISTO PER SABATO 27 LUGLIO. AD ARTENA, PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANTA MARIA MADDALENA A PARTIRE DALLE ORE 17. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 11. VEDIAMO GLI EVENTI IN CORSO: A SAN CESAREO, INIZIA OGGI IL TORNEO BEACH IN SQUARE. FINO AL 14 AGOSTO DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DIANA E ALTRE STRADE COMUNALI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 10:30 - DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GIULIO CESARE. AD ARTENA, PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANTA MARIA MADDALENA A PARTIRE DALLE ORE 17. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. VEDIAMO GLI EVENTI IN CORSO: A SAN CESAREO, INIZIA OGGI IL TORNEO BEACH IN SQUARE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 09:30 - VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 09. 30, DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GALILEO GALILEI E VIA FLEMING. AD ARTENA, PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SANTA MARIA MADDALENA A PARTIRE DALLE ORE 17. LADISPOLI FESTEGGIA L’ESTATE 2024, CON UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI IN UN CALENDARIO CHE MISCELA EVENTI DI VARIO GENERE. Servizio fornito da Astral. romadailynews
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