Una nuova stazione per ricaricare le e-bike

(Di domenica 21 luglio 2024) È attiva da qualche giorno ladi ricarica e di manutenzione per e-e mountainin Piazza Andrea Costa a Tossignano. Una dotazione in più per la meravigliosa frazione borghigiana, panoramica porta d’accesso dalla vallata del Santerno per il Parco della Vena del Gesso Romagnola tra le aree certificate di recente come Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, sempre più meta prediletta per i cicloturisti (anche stranieri) soprattutto nei fine settimana. Un bel segnale anche in ottica di quel processo di continua valorizzazione turistica portato avanti dalla giunta del primo cittadino Mauro Ghini che, per il nuovo dispositivo installato, ha ringraziato un donatore anonimo e la Proloco di Tossignano per l’installazione. m.g.