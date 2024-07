Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline | L’Addio di Ornella Bruni!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 21 luglio 2024) UnalLuglio 2024:parte per Barcellona. Filippo, Micaela e Michele contro Roberto Ferri! Unallascia Napoli! Roberto vuole vendicarsi di suo figlio Filippo! Il mistero dell’ingegner De Stefani! Ida e Diego, ci sarà davvero spazio per l’Happy-End? Grandi colpi di scena trapelano dagli appuntamenti della soap napoletana che andranno in onda nelle battute finali del Mese di Luglio 2024! Le nuoveUnalgarantiscono tanta suspense! Contrariamente alle aspettative dei suoi amici e parenti,maturerà la decisione di andare in pensione e di non ricoprire il ruolo di primario lasciato vacante da Luca De Santis.