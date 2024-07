Turismo crescita record per le presenze cinesi in Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024) Il numero di turistitornati inha già superato i valori pre-pandemia (recovery di giugno al 111 per cento rispetto al 2019). Dai dati sullo shopping Tax Free del secondo trimestre del 2024 lo shopper cinese risulta essere un soggetto tendenzialmente giovane (il 68 per cento è under 44, segmento indel 7 per cento rispetto al 2019) e che preferisce fare acquisti in fashion&clothing (78 per cento, più 4 per cento sul pre-pandemia), categoria che registra il tasso di recovery più elevato rispetto al 2019 (62 per cento). Sono alcuni degli elementi dell’analisi realizzata da Global Blue e Retex China, divisione della MarTech Company Retex specializzata nell’internazionalizzazione digitale dei brand occidentali sul mercato cinese attraverso servizi dedicati allo sviluppo del marchio e del go-to-market.