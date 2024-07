Trump in Michigan contro Biden in Michigan | un confronto impietoso Joe umiliato in mondovisione | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) "inin". Subito dopo il comizio di Donalda Grand Rapids, il primo in pubblico dopo l'attentato subito a Butler, in Pennsylvania, su X, l'ex Twitter, sta diventando virale unche paragona l'evento del candidato repubblicano, affiancato dal suo vice JD Vance, a quello del presidente democratico uscente. Da un lato migliaia di sostenitori festanti, in un clima di euforia e di attesa per quella che appare oggi una vittoria annunciata alle presidenziali di novembre. Dall'altro una sala spoglia, disadorna, dimessa: un low profile che testimonia come il presidente democratico sia quasi sopportato dal suo stesso partito, di sicuro non supportato adeguatamente. Forse anche perché da settimane i finanziamenti alla sua campagna elettorale stanno venendo congelati per convincerlo a fare un passo indietro e ritirarsi.