Nell' interesse del partito e del Paese Elezioni Usa Joe Biden si ritira

(Di domenica 21 luglio 2024) «E mentre è stata mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglioredel mioe delper me dimettermi e concentrarmi esclusivamente sull'adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato», si legge in un passaggio della nota con cui Joeannuncia il ritiro dalla corsa alla presidenza Usa. «Miei cari concittadini americani, negli ultimi tre anni e mezzo, abbiamo fatto grandi progressi come nazione», scrivenel comunicato. «Oggi, l'America ha l'economia più forte del mondo. Abbiamo fatto investimenti storicia ricostruzione della nostra nazione,a riduzione dei costi dei farmaci da prescrizione per gli anziani e'espansione dell'assistenza sanitaria a prezzi accessibili a un numero record di americani.