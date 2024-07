Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico | Oggi manca la fame di Boris E la comicità è ormai un meme

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 luglio 2024) Daalla rabbia delle nuove generazioni, dal cinema italiano (senza umorismo) ai dieci anni di Ogni maldetto Natale, festeggiati al Tuscia Film Festival: quaranta minuti (a briglia sciolta e in esclusiva) con. Il primo a collegarsi su Zoom, per la nostra intervista esclusiva, è. Spacca il minuto, lo facciamo entrare nella nostra stanza virtuale, ci salutiamo e scambiamo qualche parola in attesa che si colleghi anche. Ci confessa che, poco prima, stavano chiacchierando via messaggi, scambiandosi idee per un prossimo progetto che non si può ancora rivelare. "Meglio non dire nulla, anche se non ho mai capito questo riserbo intorno ai nuovi progetti", ci diceche, insieme ae Mattia Torre, forma il terzetto di geniali menti dietro la fuoriserie italiana per eccellenza,