L’impresa Giro-Tour gli attacchi alla Pantani il duello con Vingegaard | così Tadej Pogacar ha ridato al ciclismo la dimensione dell’epica

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilera morto. È risorto grazie al suo messia:da Komenda, Slovenia. Il miracolo definitivo lo consacra tra i grandi della storia dello sport:d’Italia ede France nello stesso anno. L’apice di uno spettacolo cominciato il 19 settembre 2020, quando allora 21enne ribaltò ilnella cronometro di La Planche des Belles Filles. Quella fu battezzata come la nascita di una leggenda, di un dominatore incontrastabile. In realtà era l’alba di un nuovo. Una disciplina in declino, spazzata via dagli scandali del doping che hanno intossicato un’intera generazione. Incapace di offrire volti, duelli, emozioni: insomma, tremendamente impopolare. Poi è arrivato, capostipite di una nuova generazione di corridori che hanno proiettato ilnel futuro interpretando le corse come si faceva nel passato.