Joe Biden ritira la propria candidatura

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) Joe, presidente degli Stati Uniti e fino a oggi candidato per il partito Democratico alle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo novembre,la suarinunciando così alla possibilità di essere eletto per un secondo mandato. L’ha fatto sapere con una nota in cui dice che parlerà alla nazione in settimana per dare ulteriori dettagli sulladecisione. Nelle scorse settimane vari membri del Partito Democratico avevano espresso preoccupazioni per le condizioni di salute dilegate soprattutto all’età, che avrebbero potuto influire negativamente sul risultato delle presidenziali e sulla sua eventuale capacità di fare il presidente per altri quattro anni.