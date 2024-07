Vingegaard ha staccato Evenepoel | vantaggio sufficiente per il secondo posto al Tour de France?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) La lotta per la maglia gialla si è già chiusa ieri alde. Ormai non c’è niente e nessuno che può togliere il simbolo del primato a Tadej Pogacar, ma c’era ancora lotta per la seconda piazza tra Jonase Remco. Quest’oggi però il danese potrebbe essere andato vicino a chiudere la pratica. Il vincitore delle ultime due Grande Boucle infatti è riuscito a staccare il rivale sull’ultima salita, il Col de la Couillole, riuscendo a guadagnare 52” sul capitano della Soudal-Quick Step grazie anche all’abbuono del. E ora, grazie alla frazione odierna, il leader della Visma Lease a Bike ha 2’50” disul suo rivale in classifica. Che sarebbe unrassicurante in vista dell’ultima frazione. Ma parliamo pur sempre di una cronometro, il terreno di caccia di