Social card a quanto ammonta il bonus e cosa si potrà comprare

(Di sabato 20 luglio 2024) Buone notizie in vista per le famiglie con un Isee non scollinante il tetto di 15.000 euro annui. Con il sussidio della Carta “dedicata a te”, infatti, sono pronti 500 euro destinati all'acquisizione di beni di prima necessità, tra i quali spiccano certamente i generi alimentare e i carburanti. Ma facciamo un po' di ordine, per comprendere al meglio come può essere utilizzato ile quali nuclei possono beneficiarne. Premessa obbligatoria: la norma, in vigore a partire dal 4 giugno 2024, prevede che la Carta possa essere fruita massimo da 1,3 milioni di famiglie. E, in particolare, è indispensabile che le famiglie che rientrano nei limiti Isee non abbiano già ricevuto sussidi alla data di entrata in vigore della norma, e che nel frattempo non siano destinatari di altri benefici come la Naspi o la Dis-coll e la cassa integrazione.