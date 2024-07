La scena madre di Sharon Stone contro Trump demolita da Di Bella | Gli farà prendere più voti video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 luglio 2024)sceglie il Festival di Taormina per intonare il tormentone, nonostante l’attentato di Butler sia ancora recente. “Io sono un americana orgogliosa – dice la protagonista di Basic Instint – amo il mio Paese e ovviamente sono profondamente preoccupata. È la prima volta che assistiamo a qualcuno che basa la sua campagna elettorale su una piattaforma di odio e oppressione”. Insomma, una maniera per mettere esplicitamente susenza mai nominarlo. Una posizione che Antonio Di, già corrispondente dagli Usa per la Rai, su La7 liquida in poche efficacissime battute. “Più le star di Hollywood con l’occhio disperato, da Taormina o da Beverly Hills, lanciano l’allarme per la democrazia in pericolo, più l’americano medio povero vota”, ironizza il giornalista ospite del salotto di In onda.