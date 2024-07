La biblioteca entra nel palazzo del turismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Arriva l’ok per la squadra che si occuperà del progetto di rigenerazione dell’attualedeldi Bellaria Igea Marina. Le attività porteranno l’edificio a diventare la nuovacomunale. Ilsarà diviso su tre piani, ognuno dedicato ad una specifica area. L’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento è stimato con gli ultimi adeguamenti di prezzo intorno ai 4 milioni di euro. Il progetto sarà a cura dell’architetto Marco Gatti dello studio veneto di CinqueA. L’ultima delibera, emessa dal Comune, evidenzia come nella squadra ci saranno poi altri nuovi soggetti che mediante un raggruppamento temporaneo di imprese realizzeranno l’opera. Il vicesindaco Grassi ha spiegato: "Abbiamo incontrato i tecnici per dare l’incarico di portare avanti il progetto di fattibilità economica della nuova