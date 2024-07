Elezioni Ordine dei Medici Napoli Caiazza | sia garantita realmente la professione di tutti i medici napoletani

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) La lista Ordinatamente, che ha ottenuto 1936 voti, che corrisponde a circa il 30% del totale dei votanti Si sono conclusi gli scrutini delletenutesi dal 12 al 15 luglio per l’dei-Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di. Mi sono candidato con la lista Ordinatamente, che ha ottenuto 1936 voti, che corrisponde a circa il 30% del totale dei votanti. Tengo innanzitutto a ringraziareche ci hanno sostenuto e ci hanno votato e gli oltre 500che hanno espresso fiducia nella mia persona, in particolar modo idi famiglia, soprattutto quelli dell’Asl2 Nord, territorio in cui io stesso sono medico di famiglia e rappresentante sindacale. Mi congratulo con i vincitori e conin nostri avversari, soprattutto per aver portato avanti una competizione serena e corretta, dove hanno vinto innanzitutto i