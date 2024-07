Casoni vince la sua batteria Oggi le semifinali degli 800

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Passaggio di turno senza nessun problema per Alessandro(nella foto di Francesca Grana/Fidal, agli italiani di Molfetta), impegnato a Banská Bystrica, in Slovacchia, nei campionati europei under 18 d’atletica leggera. Sugli 800, sua gara preferita, il portacolori della Corradini Rubiera allenato da Emilio Benatila quintain 1’55’’65 (passavano i primi tre delle sei batterie più i sei migliori tempi ripescati), superando lo svedese Vilmer Karlsson in 1’55’’78 e il ceko Tomáš Volny in 1’55’’82. Si è trattato di gara tattica, la più lenta delle sei batterie, condavanti in avvio; poi è rientrato in gruppo, ma si è accorto di rischiare qualche contatto. Così ai 600 metri ha piazzato lo spunto decisivo,ndo senza forzare e controllando la situazione alle sue spalle.