Bangladesh spari sui manifestanti

(Di sabato 20 luglio 2024) 11.10nel caos per le manifestazioni degli studenti contro la riforma delle assunzioni nel pubblico impiego. La polizia ha sparato colpi di arma da fuoco contro inella capitale Dacca. Lo ha riferito un giornalista della Afp presente sul posto.Ci sarebbero feriti tra le migliaia di pesone presenti nel qurtiere residenziale di Rampura per la manifestane che si è svolta nonostante il coprifuco immposto dal governo per contere i disordini civili che finora hanno causto 32 morti.