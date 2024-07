Tredici chilometri di coda sulla A1 per incendio di un tir | proteste per la mancata assistenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nel giorno in cui migliaia di voli sono stati cancellati per un down di Microsfot e i treni hanno subito ritardi, non è andata meglio a chi si stava spostando in auto. Migliaia di viaggiatori sono rimasti sotto il sole bollente in A1 tra Firenze Nord e Barberino di Mugello per unain autostrada accumulatosi dopo l’di un Tir che trasportava carta. Alle 19, ore dopo il rogo, c’era ancora una fila di 13tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante nonostante che verso Bologna il traffico defluiscacorsia di sorpasso. In auto anche anziani e bambini che si spostavano per le vacanze. Secondo racconti, molti non hanno ricevutomentre si sono ritrovati fermi a causa del blocco del traffico.