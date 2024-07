‘The Gilded Age 3’ su Sky nel cast entrano nuovi attori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) La serie Sky in costumeAge’, di cui sono già uscite le prime due stagioni, è stata un successo, tanto che alla fine del 2023 sono stati annunciatiepisodi in arrivo prossimamente. Secondo alcuni, le riprese delle puntate inedite e successive alle precedenti potrebbero essere girate proprio quest’estate. Se così fosse,Age 3’ potrebbe essere disponibile in Italia su Sky, e in streaming su Now, entro fine 2024 o per i primi mesi del 2025. Novità Intanto sono già trapelate alcune informazioni sulla terza stagione della serie considerata un po’ la risposta americana a ‘Downton Abbey’. L’autore, del resto, è lo stesso per entrambi i titoli, il rinomato Julian Fellowes.