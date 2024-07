Poliambulatorio | Mazzieri mente Stanno togliendo tutti i servizi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024)Ast 2 di Collemarino, il Comitato per la Tutelao Sanitario Ancona Nord replica alle affermazioni rilasciate dal direttore sociosanitario, Massimo, al Carlino la settimana scorsa: "Siamo fortecritici nei confronti di quanto detto dain quell’intervista spiega il Comitato attraverso una nota . Non è convincente che il direttore definisca le preoccupazioni delle persone ‘esagerate’ per quanto legittime. Dette asserzioni sono smentite dalla oggettiva realtà dei fatti, che invece manifesta il graduale depotenziamento e la inadeguatezza deidel Distretto di Collemarino. Ilè stato costantenel tempo sguarnito delle prestazioni assistenziali, fino al recente trasferimento di una unità infermieristica necessaria in particolare per il Centro Prelievi.