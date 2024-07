Picchia la fidanzata incinta al consultorio della Mangiagalli | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 19 luglio 2024 – Litiga con laale la colpisce:un ventenne. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, giovedì 18 luglio, nella struttura sanitaria interna alla clinicaa Milano. Sono sconosciuti, al momento, i motivi che hanno portato la coppia, arrivata in serata al, a bisticciare. Di certo i toni si sono progressivamente alzati, fino a quando – verso le 22.30 – il ragazzo, 20 anni, non ha iniziato are la giovane, una diciannovenne. La donna, per sfuggire alla violenza dell’aggressore, si è precipitata all’esterno dell’ospedale dove, qualche minuto dopo, ha visto passare una volantepolizia. Alla vista degli agenti, ne ha attirato l’attenzione, per riferire loro ciò che era appena accaduto. Visitata dai medici dell'ospedale, è stata dimessa con cinque giorni di prognosi.