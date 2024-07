Olimpiadi di Parigi giochi di guerra – 59 atleti russi ammessi senza bandiera | ne arrivano solo 17 gli altri boicottano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Per la prima volta negli ultimi 40 anni laa non mostrerà lein tv.didi. Il Comitato Olimpico Internazionale, che ha vietato da anni alla Federazione di partecipare alla competizione, ha autorizzato questa volta 17 sportivie bieloa gareggiare come neutrali (simboli e tricolore patrio). Ne aveva invitati molti di più: 59, ma oltre la metà ha boicottato. “Sembra che laa ne abbia avuto abbastanza” ha scritto l’Economist. Trentuno è ad oggi, secondo le conferme finora pervenute, il numero definitivo degli Ana – abbreviazione dineutrali autorizzati. Clausola per poter partecipare: non avere contatti con l’esercito russo, non sostenere lacontro Kiev. Soprattutto una categoria non riesce a dire niet ai campi di: dei 15che andranno in Francia, 7 sono tennisti.