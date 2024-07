Nuovo ponte della Motta | Aspettiamo i fondi Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Noi cittadini di Budrio ostaggio di una viabilità folle e di un cantiere che rimarrà chiuso a lungo perché non hanno voluto, dalla sinistra, fare unprovvisorio come proposto dal viceministro Galeazzo Bignami". Era stato questo il focuspolemica mossa da Gianfrancesco Pasquale, consigliere comunale per Fratelli d’Italia di Budrio, in merito alla situazione causata dal crollo del, durante l’alluvione del maggio 2023. A rispondere all’opposizione di FdI con elementi tecnici sul progetto è la Città Metropolitana, ente proprietariostrada coinvolta dal crollo dele che collega Budrio a Molinella. "Con riferimento alla ricostruzione delsull’Idicesp6 Zenzalino la Città Metropolitana tiene a fare alcune precisazioni – fa sapere Palazzo Malvezzi –.