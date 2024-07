Medici Fnomceo | Vogliamo solo fare bene il nostro lavoro

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 19 luglio 2024) Al via la nuova campagna delladedicata allo scudo penale “Noiil” è il claim della nuova campagna lanciata in questi giorni in affissione e con uno spot video dalla Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri () per informare isulla proroga dello scudo penale come azione fortemente sostenuta e ottenuta dagli Ordini deima anche per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questa misura per la qualità e la continuità delle cure mediche. “Lo scudo penale per ioggi è legge. Grazie alimpegno, a tutela die cittadini” si legge ancora sui cartelloni in affissione, che mostranoalin studio, nelle corsie di un ospedale, in pronto soccorso.