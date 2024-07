Le bellissime navi del Wisconsin L’elogio di Trump a Fincantieri

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nel corso del discorso a Milwaukee, in, con il quale Donaldha accettato formalmente la nomination repubblicana per la Casa Bianca, il Tycoon ha anche parlato “delle più belle” che stanno venendo costruite nello Stato Usa, e di come la cantieristica delstia facendo un “ottimo lavoro”. Pur senza nominarli mai, il pensiero non può non andare ai vascelli chesta realizzando proprio inattraverso la propria controllata americana Marinette marine (Fmm), responsabile della realizzazione delle nuove fregate classe Constellation, basate sul modello delle Fremm italiane. L’accenno del candidato repubblicano arriva in un passaggio del suo lungo discorso relativo al potenziamento di alcune aree considerate strategiche per le Forze armate statunitensi.