Inaugurazione sulle pendici dell’Etna Festival Lirico dei Teatri di Pietra sesta edizione

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il CoroSiciliano, diretto da Francesco Costa, eseguirà brani di autori vari tra cui Bellini, Battiato, Frontini, Mascagni, Morricone, Mulè. La ricca ed estesa programmazione deldeidiproseguirà fino al 22 settembre con oltre 40 spettacoli nei millenari siti classici della Sicilia. In calendario la lirica con Turandot di Puccini e Cavalleria Rusticana di Mascagni, l’omaggio a Battiato, Modugno, Morricone e tante altre proposte di respiro internazionale per un’autentica parata di stelle. Sarà la prima volta in Sicilia per Diana Damrau, soprano di coloratura tra i più grandi di tutti i tempi. In cartellone altre luminose star del firmamento musicale, come i cantanti Annamaria Chiuri, Elena Mosuc, Alberto Urso e la pianista Lola Astanova.