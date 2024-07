Il nuovo stile balneare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Luglio, La scelta della vacanza: dal classico Mediterraneo all’originalità di mete alternative Luglio. Le “Notti Magiche” dell’avventura calcistica italiana sono ormai archiviate. Restano ancora tanti giorni di un’estate, tra le più calde che si ricordino. “Sotto questo sole”, impossibile restare e allora che si fa? “Mare, mare, mare”! Di giorno, “Vamos a la playa”, quelle animatissime spiagge spagnole della Costa Brava e della Costa del Sol; Maiorca e Minorca, paella & sangria. Di notte, “Vamos a bailar” a Ibiza e Formentera. “Con le pinne e gli occhiali” (rigorosamente senza fucile), i fondali del Mar Rosso a scandagliare. Coralli e pesci colorati. Come in Sardegna, splendida e selvaggia, vicina e irraggiungibile, isola meravigliosa da Nord a Sud, tra gente fiera e tenace, come cespugli di mirto. La Sicilia, un altro mondo.