Il croissant vuoto è il migliore Il New York Times contro la deriva dei lievitati dalle mille forme

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ormai sono stati avvistati e assaggiati in ogni forma e con ogni ripieno: cubici, sferici, addirittura schiacciati. La narrativa moderna suiin generale sembra spesso piegarsi a tendenze estreme e visivamente accattivanti, a scapito della qualità intrinseca di un classico della pasticceria. Sul New, Tejal Rao, critico gastronomico, descrive un'esperienza mattiniera alla Petitgrain Boulangerie di Santa Monica, dopo aver ordinato un semplice, entusiasmante: «Mentre affondava tra i miei denti, ha soffiato aria calda e profumata di burro, che mi ha fatto sentire non solo come se stessi mangiando questo, ma come se lo stessi respirando. È stato così bello ricordare che nell'era competitiva e spesso assurda deiestremi, uno semplice potrebbe avere questo effetto».