Il 20 luglio 1944 le truppe tedesche mediante mine abbatterono la torre medievale della cinta muraria di Castelluccio sabato il ricordo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 192024 – Il 20leladi- Capolona.20sarà ricordato questo evento con un convegno e l'apposizione di una targa a. "Rievocazionedistruzionedi- 2020(Capolona) verrà ricordato l’anniversariodistruzionedecisa e realizzata per mano delleil 20quando lafu minata e poi distrutta dai soldati in ritirata per ostruire la strada e rallentare così facendo l'avanzata degli alleati; l'evento è stato organizzato dalla Pro locoin collaborazione con l'amministrazione comunale di Capolona; parteciperà anche ANPI Casentino.