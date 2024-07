Erdogan chiama Donald Trump e condanna l’attentato | Un attacco alla democrazia Ma in Turchia cresce l’autoritarismo del Sultano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’autocrate turco Recep Tayyipanche questa settimana ha fatto lo slalom tra le proprie contraddizioni con il solito cinismo e opportunismo. Senza alcuna remora nella conferenza stampa durante il vertice dell’Alleanza atlantica, ha tuonato che “non è possibile per l’amministrazione israeliana, che ha calpestato i valori fondamentali della nostra alleanza, continuare il suo rapporto di cooperazione con la Nato”. Secondo, fino a che non sarà raggiunta una pace completa e sostenibile in Palestina, i tentativi di cooperazione con Israele all’interno della Nato “non verranno approvati d”. Due giorni dopo, con il pretesto del tentato omicidio del candidato repubblicano alle presidenziali americanelo hato per dirsi felice dello scampato pericolo e perre “questoamericana”.