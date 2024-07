Anticipazioni The Family Puntate Turche | Ibrahim Viene Assassinato!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 19 luglio 2024)Theinizia a fare un pericoloso doppio gioco che coinvolge il nemico dei Soykan, Ilyas. Le cose non vanno bene e Ibo! Theprosegue e, nel corso delledella soap opera, i telespettatori devono dire addio al personaggio di. Quest’ultimo, zio di Aslan, non è affatto dalla parte del nipote ed anzi gli scontri con lui sono all’ordine del giorno fin dalla prima puntata. I nemici dei Soykan però lo prendono di mira fino a togliergli la vita. Ma ecco che cosa sta per succedere.The: Ilyas contro! Nel corso delledi The, le vicende dei Soykan diventano sempre più intricate, piene di intrighi e vendette.