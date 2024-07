Rotariani da tutto il mondo a Pisa per il Tennis & Tuscany Camp

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Si è svolto dal 6 al 14 luglio il “”, organizzato dai cinque club dell’Area Tirrenica 2 (RC; RC-Galilei; RC-Pacinotti; RC Cascina e Monteno; RC San Giuliano Terme-Fibonacci), sotto l’egida della Sottocommissione per lo Scambio Giovani, presieduta da Francesco Migone. Hanno preso parte alundici ragazze e ragazzi provenienti da: Brasile; Croazia; Danimarca; Francia; Germania; Messico; Polonia; Repubblica Ceca; Spagna; Svezia; Taiwan. Ilè stato progettato e gestito congiuntamente da tutti i club dell’Area Tirrenica, in piena sinergia e in un’ottica di condivisione rotariana. Molti membri dei cinque Club, in molti casi con figli adolescenti, si sono resi disponibili a ospitare i partecipanti nelle proprie case, rendendo il loro soggiorno in Toscana ancora più confortevole e amichevole.