PS5 è la console più venduta nei primi 6 mesi del 2024 in Europa ma calano le vendite delle console

(Di giovedì 18 luglio 2024) GSD ha rivelato che PS5 è stata lapiùinnella prima metà dell’anno, nonostante abbia visto calare lerispetto al 2023. Christopher Dring ha aggiunto che nel corso del mese di Giugnosono state vendute incirca 300.000, in calo di conseguenza del 24% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tutte lehanno registratoinferiori rispetto all’anno scorso, con PlayStation 5 che ha registrato nello specifico un calo del 10%. Anche tenendo conto del primo semestre delledegli hardware da gaming sono calate del 24%, totalizzando i 2,2 milioni di unità vendute in questa prima metà dell’anno nel Vecchio Continente. In questo periodo specifico PlayStation 5 ha perso il 16%, Nintendo Switch il 32% e Xbox Series XS il 37%.