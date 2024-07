Monza accende la luce Dai consumi ridotti del 77% alla smart city dell’aria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il progetto principale a cui attualmente sta lavorando il gruppo Acinque è quello della riqualificazione della rete di illuminazione pubblica di. Un grande intervento in partnership con A2a Illuminazione Pubblica e A2ache ha già provvedutosostituzione di più di 8mila lampade obsolete - su 12mila e 500 circa complessive sul territorio monzese - con modernissime lampade a led che garantiscono una netta contrazione dei. Nella fattispecie i vecchi puntisono stati, e saranno, sostituiti con apparecchi Philips led di Signify di ultima generazione, consentendo un abbattimento deipari a circa il 77%, e riducendo l’inquinamento luminoso e l’emissione di Co2 per circa 1.500 tonnellate all’anno. L’opera di sostituzione dovrebbe terminare entro ottobre, mentre la fine totale dei lavori è prevista per metà 2025.