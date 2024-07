Million Day | vince un milione indovinando 5 numeri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Rimini, 18 luglio 2024 –Day da record a Rimini. Il nuovo concorso del Lotto ha premiato un riminese. Nell’estrazione delle 13 di giovedì 18 luglio, come riportato da Agipronews, nella città di Rimini un giocatore ha azzeccato tutti e cinque iestratti. E porta così a casa undi euro. La cinquina fortunata è composta da: 11, 18, 20, 22, 27. IlDay è un concorso recente. In tutto lo stivale i fortunati vincitori nella giornata odierna sono stati 9, massimo in una singola estrazione. Il fortunato vincitore riminese ora avrà sessanta giorni di tempo dalla data di pubblicazione del bollettino per riscuotere la vincita cartacea. Poi bisognerà fornire lo scontrinonte presso lo sportello bancario indicato.