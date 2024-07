LIVE – Tour de France 2024 diciottesima tappa Gap-Barcelonnette | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

Lascritta e glidelladelde, che prosegue con la Gap –di 179.5 chilometri. Attaccanti pronti a cercare la fuga giusta in quella che dovrebbe essere una frazione di attesa per gli uomini di classifica, che nei prossimi tre giorni si giocheranno il tutto per tutto con i due tapponi di montagna e la cronometro finale di Nizza. Allo stesso tempo i cinque GPM in programma oggi rendono il percorso troppo selettivo per i velocisti, motivo per cui ci sono ottime possibilità che la fuga di giornata possa avere esito positivo. Sportface.it vi racconterà in tempo reale la corsa fin dal chilometro zero, senza farvi perdere assolutamente nulla. Dopo il traguardo poi non mancheranno cronaca, classifiche aggiornate, dichiarazioni, pagelle, highlights e tanto altro ancora.