Equitazione Evelina Bertoli | Non ci faremo intimidire dalle favorite Punto alla finale individuale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dare il massimo e godersi l’esperienza della sua prima partecipazione a un’Olimpiade., componente della squadra italiana del concorso completo, nell’ambito dell’, è pronta a vivere a pieno i Giochi di Parigi 2024. In sellasua Fidjy des Melezes, l’amazzone romana – che proviene da una famiglia di sportivi – sarà protagonista nelle prove di dressage, cross country e salto ostacoli, con l’obiettivo di aiutare la rappresentativa azzurra a stare il più in alto possibile in classifica e di approdaredell’evento equestre. OA Sport l’ha intervistata in questi giorni di preparazione verso l’inizio della kermesse più importante del triennio di lavoro che è intercorso dopo le Olimpiadi di Tokyo.