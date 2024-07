Dungeons of Hinterberg la recensione dell’avventura action rpg alpina

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 18 luglio 2024) E se mostri, creature e dungeon fossero reali? Molto probabilmente diverrebbero un’attrazione turistica in grado di generare un bel po’ di fatturato.ofè il titolo d’esordio di Microbird, un piccolo studio indipendente con sede a Vienna, in Austria che ruota proprio attorno a questo concetto. Il gioco vede infatti una ridente cittadina situata in mezzo alle Alpi,per l’appunto, ospitare alcuni avventurieri desiderosi di cimentarsi in dungeon ricchi di mostri da affrontare e puzzle da risolvere. Luisa, attratta dalle bellezze diammirate all’interno di uno show televisovo, proverà a vivere quest’esperienza a metà fra la vacanza rilassante e il viaggio avventura. Una premessa sicuramente originale per un/rpg che mescola elementi classici del fantasy ad altri realistici in salsa slice of life.